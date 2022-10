De politie Rotterdam biedt vrijdag opnieuw haar excuses aan voor een racistisch incident in 2020. Bij een arrestatie in Dordrecht in dat jaar schold een agent een omstander uit voor "kutneger". Politiecommandant Fred Westerbeke spreekt in de uitzending van EenVandaag van een "pijnlijke situatie" en biedt zijn excuses aan.

Agenten moesten in 2020 op Sinterklaasavond in actie komen vanwege een melding over een blaffende hond. Het dier zorgde voor overlast. Eenmaal ter plaatse kregen agenten het aan de stok met een omstander, waarna de situatie escaleerde.

Bij de arrestatie van de omstander brak een vechtpartij uit tussen de agenten en drie gezinsleden die de man kenden. Een beveiligingscamera legde vast dat een van de agenten het scheldwoord gebruikte. Deze agent werd veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding van 300 euro.

De politie veroordeelde het geweldsincident en de agent in kwestie bood zijn excuses aan. Westerbeke vindt het nodig om nogmaals diep door het stof te gaan. "We kunnen het niet terugdraaien, maar wel leren van wat er is gebeurd", citeert EenVandaag hem.

Westerbeke herhaalt dat hij voor een cultuuromslag wil zorgen. "Ik beloof geen beterschap, ik garandeer verbetering en verandering", zegt hij.

De Rotterdamse politie wordt vaker in verlegenheid gebracht door racisme. Begin vorig jaar werd bekend dat enkele agenten in een groepsapp racistische uitspraken hadden gedaan. Ze noemden mensen met een migratieachtergrond "kankervolk", "kut-Afrikanen" en "pauperallochtonen". Westerbeke omschreef deze berichten eerder als "discriminerend, racistisch en kwetsend".