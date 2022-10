De afgelopen drie maanden vroegen opnieuw meer mensen asiel aan in Nederland. Dat meldt het CBS op basis van cijfers van de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND). In juli, augustus en september deden meer dan tienduizend mensen voor het eerst een aanvraag om in Nederland te mogen blijven.

Volgens het CBS vroegen in het derde kwartaal 10.600 mensen voor het eerst asiel aan. Dat zijn er 3.555 meer dan de maanden ervoor. In 2021 vroegen in dezelfde maanden bijna negenduizend mensen asiel aan.

De meeste mensen die asiel aan hebben gevraagd, komen uit Syrië. Dat aantal is het derde kwartaal verdubbeld ten opzichte van het tweede kwartaal. Ook kwamen er meer mensen uit Afghanistan naar Nederland.

Daarnaast kwamen meer mensen naar Nederland toe omdat een gezinslid te horen heeft gekregen dat ze mogen blijven. Het IND meldt 3.605 van deze nareizigers, 465 meer dan in het tweede kwartaal. De meeste van deze mensen kwamen uit Syrië.

Door de coronapandemie werden er in 2020 en 2021 minder asielverzoeken gedaan, zegt het CBS. Sinds de reisbeperkingen zijn opgeheven, neemt ook het aantal mensen dat asiel aanvraagt in Nederland weer toe.

Minder asielaanvragen van Oekraïners en Russen

Er kwamen ook asielaanvragen binnen van mensen uit Oekraïne. Zij hebben vanwege de inval door Rusland een speciale status gekregen, waardoor dat voorlopig niet hoeft. Toch gingen het afgelopen kwartaal vijf Oekraïners naar de IND. Dat zijn er minder dan het kwartaal ervoor, toen vijftien Oekraïners een aanvraag deden. In totaal zijn er ongeveer 95.000 Oekraïners ingeschreven in Nederland.

De IND kreeg daarnaast tachtig verzoeken binnen van mensen met de Russische nationaliteit. Zij hebben niet zo'n beschermde status. Ook dat aantal nam het derde kwartaal af. In het eerste en tweede kwartaal meldden zich nog 120 en 170 Russen bij de overheidsorganisatie.