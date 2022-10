Het kwik is vrijdag in De Bilt boven de 20 graden gestegen. Nog niet eerder was het zó warm op 28 oktober. Ook in het weekend blijft de temperatuur erg hoog voor de tijd van het jaar.

Het oude record stamt uit 2005. Toen werd het op 28 oktober 19,5 graden in De Bilt. Inmiddels is het daar nu boven de 20 graden. In Maastricht is het met 22,8 graden zelfs zomers. Het is vrij uitzonderlijk dat het in oktober nog warmer dan 20 graden wordt.

Ook de komende dagen blijft het nog warm. In Limburg kan het kwik zelfs richting de 25 graden gaan. Als dat gebeurt, betekent dat opnieuw een record. Het werd namelijk nog niet eerder zo laat in het jaar nog zo warm. Het huidige record werd genoteerd op 27 oktober 1937, toen het in Maastricht 25,2 graden werd.

Volgende week is het nog steeds bijzonder zacht voor de tijd van het jaar, maar het weerbeeld verandert wel. De zon schijnt minder vaak en er trekken regelmatig enkele buien over het land. In de tweede helft van de week daalt het kwik geleidelijk naar 12 tot 14 graden. Daarmee komt de temperatuur weer in de buurt van normale waarden voor deze tijd van het jaar.