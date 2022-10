Youssef Taghi, voormalig advocaat en neef van Ridouan Taghi, heeft vrijdag een draai van 180 graden gemaakt in zijn verdedigingsstrategie. Tijdens een zitting in de bunker in Amsterdam liet zijn advocaat weten alle onderzoekswensen in te trekken. Youssef wil ook geen onderzoek meer naar het door hem gesuggereerde lek door Ridouans advocaat Inez Weski.

De 39-jarige Youssef werd in oktober vorig jaar opgepakt, omdat hij zijn neef maandenlang bezocht in de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught. Het Openbaar Ministerie verdenkt Youssef ervan dat hij Ridouan heeft geholpen bij het maken van plannen voor een gewelddadige uitbraak uit de EBI. Ook zou de voormalig advocaat boodschappen van zijn neef hebben overgebracht aan criminele contacten in de buitenwereld.

In september zeiden Youssef en zijn advocaat André Seebregts dat het erop leek dat Ridouan niet alleen via zijn neef met de buitenwereld communiceerde. Ze wezen naar Ridouans advocaat. Weski zou volgens hen vanuit de EBI informatie hebben gedeeld met contacten van Ridouan. Ze vroegen de rechtbank dit te onderzoeken. Weski was woest en ontkende de beschuldigingen.

Seebregts trok vrijdag alle verzoeken in. Dat deed hij tijdens een ultrakort betoog in de zwaarbeveiligde rechtbank. Youssef had dit "om hem moverende redenen" besloten, zei Seebregts. Het is niet bekend wat deze redenen zijn. Zijn cliënt was zelf niet aanwezig in de rechtbank.

Vrijdagmiddag getuigt Ridouan in de zaak tegen zijn neef. In aanloop naar dat verhoor is een uitvoerige verklaring van Ridouan op papier gezet. Die zal in de rechtbank met hem worden besproken.

In december wordt de zaak tegen Youssef drie dagen inhoudelijk behandeld. Eerder dit jaar is in het Marengo-proces een levenslange gevangenisstraf geëist tegen Ridouan.