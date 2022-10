Ridouan Taghi is opgeroepen als getuige in de zaak tegen zijn advocaat en neef Youssef Taghi. Hij wordt vrijdag gehoord in de zwaar beveiligde rechtbank in de Amsterdam wijk Osdorp.

Youssef Taghi wordt er onder meer van verdacht dat hij zijn neef heeft geholpen bij het beramen van een gewelddadige uitbraak uit de ebi (ex­tra be­vei­lig­de in­rich­ting) in Vught.

Via zijn neef zou Ridouan Taghi, ondanks zijn opsluiting, nog in contact hebben gestaan met de buitenwereld. Als advocaat mocht Youssef als enige contact hebben met Ridouan.

Youssef Taghi werd vorig jaar oktober aangehouden toen hij zijn neef bezocht in de extra beveiligde inrichting in Vught. Sindsdien zit hij zelf ook vast. Hij weigert mee te werken aan een verhoor.

De zitting in rechtbank De Bunker startte om 10.30 uur achter gesloten deuren. Om 13.30 uur begint het verhoor van Ridouan Taghi.

Ridouan Taghi zou ook via advocaat Weski gecommuniceerd hebben

Volgens Youssef Taghi's advocaat André Seebregts zijn er aanwijzingen dat Ridouan Taghi al veel langer vanuit de gevangenis communiceerde dan alleen via zijn neef en advocaat Youssef Taghi. Dat zou ook gebeurd zijn via advocaat Inez Weski.

De 44-jarige Ridouan Taghi zit vast in Vught sinds zijn aanhouding in Dubai in december 2019. Het OM eiste in juni een levenslange gevangenisstraf tegen hem in het Marengo-proces. Dat draait om zes moorden en een aantal pogingen daartoe.