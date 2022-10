Vrijdag wordt het met 21 tot 24 graden een warme en zonnige herfstdag. In de middag kan er vooral in het westen sluierbewolking voorkomen.

In de avond blijven de temperaturen nog lang aangenaam. In de nacht naar zaterdag daalt de temperatuur naar 13 tot 15 graden. In Zuid-Limburg wordt het mogelijk niet kouder dan 17 graden.

