De minderjarige jongen die wordt verdacht van het neersteken van een fietsende vrouw in Vlaardingen, komt voorlopig op vrije voeten. Dit meldt de organisatie Namens de Familie donderdag. Het Openbaar Ministerie bevestigt het nieuws.

De vrouw werd 16 april tegen middernacht uit het niets in haar rug gestoken toen ze van een feest op de hockeyclub op weg was naar haar vriend. In de eerste instantie voelde ze een harde klap en had ze niet door wat er precies was gebeurd.

"Haar vriend is snel bij haar en ziet een mes uit haar rug steken", meldt Namens de Familie.

De tienerjongen werd later die maand opgepakt op verdenking van poging tot doodslag. Hij komt, in afwachting van zijn zaak, nu op vrije voeten met een contactverbod.

"Maar de slachtoffers weten niet hoe de verdachte eruitziet en moeten er maar op vertrouwen dat die uit hun buurt blijft en hen niet opzoekt", aldus Namens de Familie.