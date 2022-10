Vissers uit Urk hebben donderdagochtend een man gered die vastzat op een boei in Het Kanaal. Waarschijnlijk zat hij daar al dagen, zegt schipper Teunis de Boer van viskotter Madeleine tegen het Reformatorisch Dagblad.

De viskotter voer rond 11.00 uur in Het Kanaal tussen Frankrijk en Engeland. "Ik was mijn elektronische logboek aan het invullen en zocht naar de boei die de bank markeert", zegt De Boer tegen de krant. Plots zag hij een man in zijn zwembroek zitten. "Ik dacht: dit meen je niet."

"Ik toeterde, om de man te laten weten dat we hem hadden gezien. Ik was bang dat hij zou wegdrijven als hij in het water zou springen. Dus ik draaide de kotter zo, dat hij dan naar ons toe zou drijven", legt De Boer uit. Volgens de schipper zag de man van vermoedelijk in de twintig er niet goed uit. "Hij was totaal uitgeput en kon bijna niet meer op zijn benen staan."

De bemanning van de viskotter liet de man op temperatuur komen en gaf hem te eten en te drinken. De man vertelde dat hij op 15 oktober met zijn kajak vanuit Engeland de zee op was gegaan. Toen de kajak kapseisde, klom hij op de boei in zee. Daar zou hij vervolgens dagenlang hebben gezeten. "Hij zei dat hij mossels van de boei had geschraapt en ook wier en krabben at om in leven te blijven."

De vissers belden met de Franse kustwacht, waarna de drenkeling met een helikoter naar het ziekenhuis is gebracht. Hij was de vissers "vreselijk dankbaar", zegt De Boer.