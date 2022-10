De politie heeft woensdag een 31-jarige man uit Arnhem doodgeschoten nadat hij even daarvoor een auto-inbraak zou hebben gepleegd.

Tijdens zijn aanhouding zou de man zich hevig hebben verzet. Daarom loste een agent een schot. De verdachte werd vervolgens zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Daar is hij aan zijn verwondingen overleden, meldt de politie.

De man zou woensdagmiddag hebben ingebroken in een auto op de Deelenseweg in Arnhem. De politie had rond 17.30 uur een melding over een heterdaadsituatie ontvangen.

Vanwege het lopende onderzoek is de politie terughoudend met het delen van details. De Rijksrecherche doet onderzoek naar het incident, wat gebruikelijk is als er met een dienstwapen geschoten is.