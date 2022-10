Een veertienjarige jongen is woensdag ernstig gewond geraakt bij een steekincident in Hoorn. Hij is zwaargewond naar het ziekenhuis overgebracht en ligt daar nog steeds.

De politie heeft een zestienjarige jongen aangehouden voor mogelijke betrokkenheid bij het steekincident. Hij zit nog vast. De middelbare school waar het steekincident heeft plaatsgevonden, meldt dat de zestienjarige verdachte geen leerling is.

"Dit steekincident heeft niks met de school te maken", zegt een woordvoerder van de middelbare school. Hij laat verder weten dat het incident een "grote impact" heeft gehad.

Leerlingen en docenten zijn erg geschrokken. Het personeel van de school en de leerlingen komen donderdag bijeen om de steekpartij met elkaar te bespreken. Daarbij is er ook ruimte voor slachtofferhulp. De politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd.

Op sociale media circuleren beelden van het steekincident. De politie roept op dergelijk beeldmateriaal alleen met de politie te delen en niet online te verspreiden.