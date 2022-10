Het aantal rijbewijzen in Nederland is in 2022 gestegen van een kleine 11,1 miljoen tot ruim 11,6 miljoen. Nog nooit telde ons land zo veel rijbewijzen.

Het aantal rijbewijzen staat op dit moment op 11.626.069, meldt overheidsorganisatie RDW. Die instantie beheert het rijbewijsregister en zorgt samen met gemeenten voor de afgifte. De oudste rijbewijshouder is 106 jaar en woont in Zuid-Holland.

In die provincie zijn ook de meeste rijbewijzen uitgegeven: 2,3 miljoen. In Noord-Holland en Noord-Brabant zijn 1,8 miljoen rijbewijzen uitgegeven. In Zeeland staan de minste rijbewijshouders geregistreerd: 269.324.

Alle rijbewijscategorieën worden meegeteld, dus ook de brommerrijbewijzen. Het aantal rijbewijzen staat voor het aantal personen met een rijbewijs; er zijn dus 11,6 miljoen roze rijbewijskaarten in ons land. Eén rijbewijs kan meerdere categorieën hebben (bijvoorbeeld auto, brommer en tractor).

Rijbewijzen worden steeds vaker online verlengd. In ruim 70 procent van de gemeenten kan dat via de gemeentewebsite.