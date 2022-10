In de eerste negen maanden van dit jaar is de Nederlandse bevolking met 191.000 inwoners gegroeid. Dat zijn er ruim twee keer zoveel als in dezelfde periode vorig jaar. De toename komt volgens statistiekbureau CBS vooral door immigratie. Er werden namelijk minder baby's geboren dan in dezelfde periode in 2021 en de sterfte was relatief hoog.

Zo'n 318.000 mensen uit het buitenland vonden een nieuw thuis in Nederland. Een derde daarvan kwam uit Oekraïne. Dat gebeurde vooral in de eerste maanden na de inval van Rusland in februari van dit jaar. De meesten van hen vestigden zich in Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Almere.

Ook schreven meer mensen uit onder anderen India, Turkije, Syrië en Afghanistan zich in bij een Nederlandse gemeente. Niet alle immigranten die naar Nederland komen blijven hier. Een deel gaat weer terug of vertrekt naar een ander land.

Vooral in het derde kwartaal trok de emigratie vanuit Nederland naar het buitenland weer aan. Dit zijn voor een deel vluchtelingen uit Oekraïne die Nederland weer hebben verlaten.