Donderdag is het opnieuw een mooie najaarsdag. Het wordt 18 tot 22 graden. Vrijdag kan de temperatuur zelfs tot 24 graden oplopen.

In de ochtend zijn er flinke zonnige perioden. In de loop van de dag neemt de bewolking toe. Er is dan kans op een enkele bui.

De wind komt uit het zuiden tot zuidoosten en voert zachte lucht aan. In het zuiden en oosten kan het 21 graden worden en in Limburg zijn maxima van 22 graden mogelijk. Op de Wadden is het 17 tot 18 graden.

In het noorden kan in de avond wat regen vallen. In de nacht naar vrijdag is het overal droog. De temperatuur daalt naar 12 tot 15 graden.

