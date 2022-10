Na weken van overvolle treinen denkt de NS dat de ergste drukte nu wel voorbij is, zegt het bedrijf tegen NU.nl. De vakbond voor treinpersoneel is veel minder optimistisch en vreest zelfs dat het ergste nog moet komen.

De NS verwacht dat de ergste drukte achter de rug is wat overvolle treinen betreft, ondanks dat er per 7 november nog minder treinen gaan rijden.

"We hebben de dienstregeling afgeschaald vergeleken met de periode voor corona", zegt de woordvoerder. Het gaat om 13 procent minder treinen. Ondertussen is het reizigersaantal nog niet op het niveau van voor corona. Momenteel is het ongeveer 20 procent minder druk, zegt hij.

Vakbond FNV Spoor is minder optimistisch. Woensdag sloot de vakbond een akkoord met de NS over een plan om ingehuurde beveiligers in te zetten als 'tweede conducteur' in de trein. FNV Spoor spreekt van een "noodmaatregel".

Het feit dat de vakbond zich genoodzaakt ziet zo'n noodmaatregel te nemen, geeft al aan dat er nog te weinig capaciteit is, zegt FNV Spoor-bestuurder Henri Janssen. "Anders hadden we dit niet hoeven afspreken", zegt hij.

Klachten over volle treinen laten ook een minder rooskleurig beeld zien. Op Volletreinen.nl zijn in oktober alleen al tot nu toe 2.357 meldingen binnengekomen. Dat zijn er ruim zeshonderd meer ten opzichte van september.

Nog altijd te maken met 'hyperspitsen'

De NS wijst erop dat september de drukste maand is. "Dat komt doordat scholen en werk weer begint na de zomervakantie. "In oktober is het doorgaans iets minder druk."

Daar komt nog eens bij dat september een slechte maand was wat betreft incidenten. De woordvoerder wijst op de stilstaande bus op het spoor die werd aangereden in Bergen op Zoom en de herstelwerkzaamheden aan het spoor na een stroomstoring in Flevoland.

Janssen is het eens met de NS dat september doorgaans de drukste maand is, maar hij verwacht niet dat de problemen nu zijn opgelost. "Je hebt nog altijd te maken met twee 'hyperspitsen'", zegt hij doelend op de ochtend- en avondspits. Daarin is volgens hem nog altijd een tekort aan personeel en materiaal.

FNV Spoor wil met de eerder genoemde noodmaatregel de capaciteit verhogen en de werkdruk verlagen. Maar dat is een tijdelijke oplossing: "Ik hoop dat de NS binnen nu en korte tijd massaal personeel aanneemt, opleidt en inwerkt", zegt Janssen.