De politie heeft dinsdagavond een man opgepakt in verband met de schietpartij op 16 oktober op het Centraal Station in Amsterdam. Daarbij raakten twee personen gewond.

De verdachte is een 33-jarige man zonder vaste woon- en verblijfplaats. Hij wordt verdacht van poging tot moord of doodslag.

In de stationshal van Amsterdam Centraal werd in de nacht van zaterdag op zondag rond 1.00 uur het vuur geopend. Het was ten tijde van de schietpartij druk op het station.

De twee gewonden maken het naar omstandigheden goed, zegt de politie.

Meerdere aanhoudingen worden niet uitgesloten.