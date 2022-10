Dat het uitzonderlijk warm voor deze tijd van het jaar is, heeft een bijkomend effect waar je misschien nog niet van afweet. Door de hoge temperaturen blijven de herfstkleuren waarschijnlijk langer te zien.

Door de koele septembermaand kwam de bladverkleuring dit jaar vrij vroeg op gang. "Eind september waren er temperaturen van rond het vriespunt", zegt de Wageningse bioloog Arnold van Vliet tegen NU.nl. "Dan stopt de productie van bladgroen en worden andere kleuren van het blad zichtbaar."

Van Vliet: "Als dat verkleuringsproces eenmaal is begonnen, gaat het vaak ook door." Hij legt uit dat temperaturen zeer belangrijk zijn voor hoe snel bladeren verkleuren en van de boom vallen. Daarnaast spelen ook factoren als het aantal zonuren en de boomsoort een rol.

Bij de relatief hoge temperaturen die verwacht worden, zullen de bladeren langzamer verkleuren. Daardoor zullen tal van bladeren langer groen blijven en pas later in november van kleur veranderen, weet Van Vliet.

Maar of dat aan de boom of op de grond gebeurt, blijft de vraag. Van Vliet: "Bladeren ontwikkelen naast hun herfstkleuren ook een klein kurklaagje. Dat zal bij harde wind en regenbuien breken, waardoor het blad valt. Op dit moment vallen al heel wat verkleurde bladeren naar beneden, maar bij veel andere bladeren is dit kurklaagje nog niet gevormd." Hij verwacht dat het merendeel van de bomen richting eind november kaal zal raken.

Van Vliet roept op om via GrowApp foto's te maken van bomen en hun ontwikkeling. Op die manier kunnen onderzoekers meer informatie verzamelen over bladverkleuring en het effect van hoge temperaturen.