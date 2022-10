De 34-jarige vrouw die zaterdagavond werd aangehouden na een dodelijk ongeval in het Brabantse Rijsbergen is niet langer verdachte. Bij het ongeval kwam haar 27-jarige vriend om het leven nadat hij vanuit een rijdende bestelbus op het wegdek was terechtgekomen.

De vrouw werd als verdachte gezien omdat ze samen met het slachtoffer in de bestelbus zat. Uit politieonderzoek blijkt nu dat zij er niet voor kan hebben gezorgd dat de man viel.

"De vrouw zat waarschijnlijk voor in de bestelbus en de man achterin, in de laadruimte", legt de politie uit. "Hij moet ofwel uit het voertuig zijn gevallen, ofwel het zelf hebben verlaten."

De vrouw is dinsdag vrijgelaten.