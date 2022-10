De temperatuur loopt deze dagen op tot meer dan 20 graden. Dat is ver boven het gemiddelde voor deze tijd van het jaar. Vanaf begin november zakt de temperatuur weer richting normaal.

Het komt niet vaak voor dat het eind oktober warmer is dan 20 graden, zegt Diana Woei van Weerplaza. Het gebeurde eerder in bijvoorbeeld 2005 en 2018. Veel dagrecords voor oktober stammen uit 2005. In 2018 werd het op 13 oktober 26,3 graden in De Bilt. Dat is de warmste oktoberdag die ooit in Nederland is gemeten.

Het is uitzonderlijk dat we momenteel zo ver boven de gemiddelde temperatuur zitten. "Normaal is het rond deze tijd van het jaar overdag een graad of 13, dus we zitten er nu echt fors boven. 7 graden boven het gemiddelde is wel uitzonderlijk te noemen", zegt Woei.

De kans is aanwezig dat we dit jaar de zachtste oktobermaand ooit krijgen. Dat hangt uiteraard af van de temperatuur in de laatste dagen van deze maand. Volgens Woei ziet het er wel naar uit.

De warmte houdt zeker de rest van de maand nog aan. In november daalt de temperatuur snel naar een gebruikelijk niveau. "Zondag gaat de wintertijd in. Daarna gaat de temperatuur langzaam naar beneden", legt Woei uit. "Begin november zullen we nog iets boven het gemiddelde zitten, maar dat gaat niet de hele winter duren."