De hoogleraar die vorige week door de Universiteit Leiden is weggestuurd vanwege intimiderend en ongewenst gedrag kon jarenlang zijn gang gaan zonder dat signalen over het wangedrag serieus werden genomen. Dat zegt Annetje Ottow, de voorzitter van het collegebestuur van de Universiteit Leiden, in gesprek met NRC.

De hoogleraar zou zich schuldig hebben gemaakt aan seksueel grensoverschrijdend gedrag richting vrouwen. Dat hij niet meteen ontslagen werd, wekte irritatie bij het instituut waarvoor de man als directeur werkzaam was.

Volgens NRC kleineerde en schoffeerde de hoogleraar vrouwen in het openbaar. Ook zou hij zijn machtspositie hebben misbruikt door te dreigen dat hij hun wetenschappelijke carrière zou schaden.

Ottow bevestigt in het interview met de krant dat de oud-hoogleraar zich ook schuldig heeft gemaakt aan seksuele intimidatie. Hij zou minimaal één vrouw "ongewenst lichamelijk benaderd" hebben. Volgens de bestuursvoorzitter was er sprake van een patroon. Ze erkent dat er "te lang gewacht is met ingrijpen", terwijl er al langer signalen waren. "Dat raakt me."

De bestuursvoorzitter zegt dat om meerdere redenen zo lang is gewacht is met het ontslag, "waaronder arbeidsrechtelijke". Meer wil ze er in het interview niet over zeggen.

Op advies van de klachtencommissie, die van meerdere medewerkers klachten had ontvangen, is de oud-hoogleraar op non-actief gesteld. Vervolgens werd door diezelfde commissie een onderzoek ingesteld. Vanwege de uitkomsten van dat onderzoek mocht de man niet terugkeren. Wel behoudt hij zijn salaris, schrijft NRC.