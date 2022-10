Er trekken vanochtend veel wolkenvelden over ons land. Al zijn er hier en daar ook wat opklaringen. In het zuiden is er kans op een lichte bui.

Later op de dag zal het vanuit het westen geleidelijk aan verder opklaren. Het wordt dan ook wat warmer. De middagtemperatuur ligt tussen de 17 en 20 graden met een matige zuidwestenwind.



Met die temperaturen is het weer erg zacht voor eind oktober. De komende dagen is er een grote kans dat het zelfs nog iets warmer wordt.

