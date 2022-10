Op een vakantiepark in het Overijsselse Rheezerveen is een overleden persoon aangetroffen. Het slachtoffer werd gevonden na een brand in een chalet, meldt de politie.

De politie zegt de omstandigheden waaronder de persoon om het leven is gekomen nog te onderzoeken. De identiteit van het slachtoffer is nog niet bekend.

De brand woedde op chaletpark Stoetenslagh aan de Elfde Wijk in Rheezerveen. Ook een auto die in de buurt was geparkeerd, vatte vlam.