De schippers van snelboot Tiger en watertaxi Stormloper, die vrijdag op elkaar botsten op de Waddenzee, wisten dat ze elkaar gingen passeren in de vaargeul van het nauwe Schuitengat. Dat meldt de Leeuwarder Courant op basis van een analyse van het marifooncontact tussen de twee vaartuigen en de verkeersdiensten op de Brandaris en Harlingen.

Het terugluisteren van marifooncontact is mogelijk via openbare online bronnen, die de krant raadpleegde. De schipper van de Tiger zocht contact met de schipper van de Stormloper. In het Schuitengat, voor de kust van Terschelling, vroeg de Tiger om 7.12 uur aan de Stormloper hoe ze elkaar in de nauwe vaargeul moesten passeren. "Zeg het maar", klonk het vanaf de Stormloper.

De Tiger stelde voor elkaar stuurboord-stuurboord te passeren. In autotermen betekent dit dat beide schippers de linkerkant van de vaargeul aanhouden. Welke koers beiden op het moment van het incident voeren, is onduidelijk. Na de botsing meldde de Tiger bij zeeverkeerscentrale Brandaris dat er "een probleem, een probleem" was.

Onderzoek nog in volle gang

Bij de aanvaring kwamen de opvarenden van de Stormloper in het water terecht. Vier van hen werden gered, twee anderen kwamen om het leven. Een volwassen man en een twaalfjarige jongen zijn nog altijd vermist.

Het onderzoek is nog in volle gang. De kapitein en de stuurman van de Tiger en de schipper van de Stormloper zijn eerder aangehouden op verdenking van mogelijke betrokkenheid bij het ongeval. Ze zijn inmiddels weer op vrije voeten, maar nog wel steeds verdachten.

De twee schepen voeren allebei te hard. De maximumsnelheid op dat stukje Waddenzee is 20 kilometer per uur tussen zonsondergang en zonsopkomst. Maar op Marinetraffic.com is te zien dat beide schepen veel sneller voeren.

De zoektocht bij Terschelling naar de 12-jarige jongen en de volwassen man die heeft ook dinsdag geen resultaat opgeleverd. De politie heeft onder meer bij laagwater gezocht op de zandbanken bij de vaargeul waar het ongeval gebeurde. Ook is een oproep gedaan aan de scheepvaart om uit te kijken naar de vermisten, maar dat heeft nog geen concrete aanwijzingen opgeleverd. Woensdagochtend wordt de zoekactie hervat.

De politie zocht dinsdag met twee boten naar de drenkelingen. Ook hielp de kustwacht mee met een schip en een vliegtuig, aldus een politiewoordvoerster. De politie gaat ervan uit dat de vermisten niet meer in leven zijn en ergens zullen aanspoelen, zo werd al eerder duidelijk.