De Chinese politie heeft al sinds 2018 twee illegale politiebureaus in Nederland. China gebruikt de bureaus zeer waarschijnlijk om Chinezen die in Nederland verblijven, onder druk te zetten. Dat schrijven Follow the Money en RTL Nieuws dinsdag.

De politiebureaus zijn gevestigd in Amsterdam en Rotterdam. Het ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt in gesprek met NU.nl dat de vestigingen illegaal zijn. "Passende actie zal ondernomen worden. We nemen dit heel serieus."

Zeker twee Chinese politiekorpsen zouden in ons land actief zijn. De Nederlandse overheid zou nooit over hun handelen zijn ingelicht. Op papier kunnen Chinezen er bijvoorbeeld hun rijbewijs verlengen, maar RTL Nieuws en Follow the Money concluderen na eigen onderzoek dat kritische Chinezen in ons land vanuit deze locaties onder druk worden gezet.

De media schrijven dat op Chinese overheidssites en nieuwsplatforms te lezen valt dat de politiebureaus inlichtingen verzamelen. Ook dat is volgens experts tegen de regels.

In september concludeerde de Spaanse mensenrechtenorganisatie Safeguard Defenders dat in Europa 36 van deze Chinese politiebureaus actief zijn. Twee daarvan zijn dus in Nederland gevestigd. Volgens de Nederlandse media zijn medewerkers veelal ex-militairen en voormalig medewerkers van inlichtingendiensten.