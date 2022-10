Nog niet eerder verstuurde de politie zo vaak een amber alert als dit jaar. Al vijf keer werd er opgeroepen om uit te kijken naar een vermist kind dat mogelijk in levensgevaar is. Dat is normaal gesproken gemiddeld twee keer per jaar, laat een woordvoerder van de korpsleiding weten aan NU.nl.

De politie gebruikt amber alert sinds 2008. Sindsdien wordt het opsporingsmiddel zo'n twee keer per jaar ingezet. In 2019 werd het opsporingsmiddel ook relatief vaak gebruikt: vier keer.

"Het is inderdaad druk dit jaar", zegt een woordvoerder van de korpsleiding. Ze zegt dat de politie nog steeds dezelfde voorwaarden gebruikt bij het versturen van zo'n bericht. Dat wordt alleen gedaan als ze denken dat een vermist kind in levensgevaar is. Dan wordt er via Burgernet, (sociale) media, matrixborden en digitale schermen opgeroepen uit te kijken naar een kind.

Dat werd dit jaar dus al vijf keer gedaan. Zo riep de politie in januari op om uit te kijken naar de Belgische Dean (4) en in de zomer naar de negenjarige Gino. Zij bleken helaas om het leven te zijn gebracht. Vorige week werd een amber alert uitgegeven voor de tienjarige Hebe. Zij kwam samen met haar begeleider Sanne om het leven bij een ongeluk.

Twee andere kinderen, een dertienjarig meisje uit Lelystad en een elfjarige jongen uit Den Haag, werden dit jaar levend teruggevonden na een amber alert.

Ook een regionaal amber alert

Volgens een woordvoerder werd er ook nog één regionale amber alert uitgegeven voor aan achtjarige jongen uit Amsterdam. Ook hij werd weer gevonden.

De politie verstuurt de amber alerts sinds november 2021 via Burgernet. Daarvoor gebeurde dat via het bedrijf Netpresenter/Stichting amber alert Europe. De politie nam het systeem over omdat het onder meer meer controle wilde over de opsporingsberichtgeving. Na gesprekken met het bedrijf werd besloten dat de politie de merknaam amber alert mag blijven gebruiken.