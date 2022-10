De maan leek vandaag een hapje uit de zon te nemen: tussen 11.08 en 13.03 uur was in Nederland een gedeeltelijke zonsverduistering te zien. Dat het her en der bewolkt was, gooide over het algemeen geen roet in het eten.

Zo'n gedeeltelijke verduistering komt gemiddeld eens per jaar voor. Een volledige zonsverduistering is veel zeldzamer. Zo'n gedeeltelijke verduistering komt gemiddeld eens per jaar voor. Een volledige zonsverduistering is veel zeldzamer.

Je kan een (gedeeltelijke) zonsverduistering bekijken met een speciaal eclipsbrilletje. Het wordt absoluut afgeraden om direct de zon in te kijken. Dit meisje nam het zekere voor het onzekere. Je kan een (gedeeltelijke) zonsverduistering bekijken met een speciaal eclipsbrilletje. Het wordt absoluut afgeraden om direct de zon in te kijken. Dit meisje nam het zekere voor het onzekere. Foto: ANP

De zonsverduistering was volgens NU.nl-lezer Astrid Buys erg goed te zien in Amersfoort. De zonsverduistering was volgens NU.nl-lezer Astrid Buys erg goed te zien in Amersfoort. Foto: NU.nl/Astrid Buys

Rond 12.00 uur was de gedeeltelijke verduistering het zichtbaarst. Rond 12.00 uur was de gedeeltelijke verduistering het zichtbaarst. Foto: ANP

Koert Meijer legde in Leiden de gedeeltelijke verduistering vast op camera. Koert Meijer legde in Leiden de gedeeltelijke verduistering vast op camera. Foto: NU.nl/ Koert Meijer