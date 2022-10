Justitie heeft dinsdag celstraffen tot twintig jaar geëist tegen drie leden van de schoonfamilie van de vermoorde Jan Elzinga. Het Openbaar Ministerie (OM) is ervan overtuigd dat zij opdracht tot de zogenoemde 'zwembadmoord' hebben gegeven.

De veertigjarige Elzinga werd in 2012 bij een zwembad in het Groningse dorp Marum doodgeschoten door Pascal E. De instructies kwamen van Willem P. De mannen kregen in 2014 celstraffen van respectievelijk vijftien en twintig jaar opgelegd.

P. sloot in de cel een deal met het OM en werd kroongetuige. Hij vertelde in ruil voor een kortere straf dat Elzinga's vriendin, haar broer en haar moeder de moord hadden beraamd. Volgens P. wilde de familie van Elzinga af, omdat hij zijn vriendin mishandelde.

Schutter E. sprak in 2012 al van een samenzwering binnen de schoonfamilie. Maar het OM zag toen te weinig bewijs. Dat is er volgens de aanklager nu wel. Het gaat om onder andere in 2021 afgeluisterde telefoongesprekken en sms-verkeer tussen de familieleden uit 2012. Die communicatie is vorig jaar gevonden.

De officier eist tegen de broer, de 40-jarige Marcel H. uit Nieuw-Roden, en Elzinga's 43-jarige vriendin Monique H. uit Hollandscheveld twintig jaar cel. Zij zouden de grootste rol hebben gespeeld bij het uitlokken van een "koelbloedige liquidatie".

Tegen de 60-jarige moeder Jacoba van der L. uit Roden en de 57-jarige Johan L. uit Kampen is zeventien jaar geëist. Volgens het OM was Johan L. de schakel met de familie. P. regelde het vuurwapen.

De schoonfamilie noemt de kroongetuige onbetrouwbaar en ontkent alle betrokkenheid. De advocaten krijgen op donderdag en vrijdag het woord.