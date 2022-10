Een deel van het dak van een leegstaand bedrijfspand aan de Anthony Fokkerweg in Amsterdam is dinsdag ingestort. Daarbij zijn twee gewonden gevallen, meldt de brandweer.

Het incident vond plaats aan het einde van de ochtend.

Naast de politie en brandweer werd ook de ambulance opgeroepen, omdat niet duidelijk was of er nog mensen in het gebouw waren. Iedereen heeft inmiddels het pand verlaten. Er wordt niemand vermist.

De bouwinspecteur en de arbeidsinspectie gaan onderzoeken hoe het dak heeft kunnen instorten.