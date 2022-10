Op het spoortraject tussen Lelystad en Dronten moet in totaal mogelijk 100 kilometer aan kabels vervangen worden, meldt ProRail. De spoorbeheerder is nog zeker tot halverwege december bezig met herstelwerkzaamheden. Het traject raakte begin september bij een grote stroomstoring zwaar beschadigd.

ProRail meldt dat er zware schade is aan alle systemen die nodig zijn om treinen veilig over het spoor te laten rijden. Het gaat hierbij om onder meer de energievoorziening, bovenleiding en wissels.

De omvang van de schade is vooral zichtbaar bij de kabels. Op het getroffen stuk spoor van 7 kilometer lang ligt 80 tot 100 kilometer aan kabels. Die moeten allemaal vervangen worden. Bij sommige kabels was direct duidelijk dat ze vervangen moesten worden, bij andere bleek dat pas later.

Hetzelfde geldt voor de relais, meldt ProRail. Dat zijn een soort schakelaars die nodig zijn om seinen, wissels en overwegen van stroom te voorzien. In totaal worden zo'n driehonderd dergelijke schakelaars gecontroleerd en waar nodig vervangen. ProRail benadrukt dat dit tijd kost.

De spoorbeheerder meldt dinsdag dat de eerste herstelwerkzaamheden zijn voltooid. De ICT- en telecomsystemen zijn gecontroleerd en hersteld. Ook de eerste schade aan de bovenleidingkabels is hersteld.

Tot halverwege december geen treinen

De schade aan het spoor ontstond als gevolg van een stroomstoring op 2 september die vrijwel de hele provincie Flevoland trof. Hierdoor is een hoogspanningskabel te dicht bij een bovenleiding gekomen.

ProRail liet eerder al weten nog zeker tot halverwege december nodig te hebben om alle schade te herstellen. Tot die tijd kunnen er geen treinen op het traject tussen Lelystad en Dronten rijden. Dat zorgt voor volle treinen en drukte op andere trajecten, vooral tussen Amersfoort en Zwolle.