Een viertal Nederlandse voedselproducenten gaat meer producten aan de voedselbanken doneren. Dat doen de bedrijven, omdat de groep die een beroep op de voedselbank doet steeds sneller groeit.

Unox, Iglo, HAK en Bolletje hebben gezamenlijk het Wintercollectief opgericht om de voedselbanken te hulp te schieten. Door de huidige energiecrisis en gierende inflatie staat veel mensen een zware winter te wachten. De voedselbank verwacht daarom een toename van het aantal klanten.

De vier Nederlandse bedrijven zullen meer producten aan de voedselbank doneren. Unox doneert 500.000 blikken en zakken soep en HAK levert 600.000 potten groenten. Iglo biedt 10.000 maaltijden en 10.000 groentemixen aan en Bolletje 120.000 ontbijtproducten en tussendoortjes.

De donateurs spreken van een stap in de goede richting, maar roepen andere bedrijven op om zich bij het collectief aan te sluiten. "Niet alleen vaste donateurs, maar ook bedrijven die nog niet eerder hebben gedoneerd zijn uiteraard van harte welkom", zegt Becky Nascimento van Iglo.

Koepelorganisatie Voedselbanken Nederland laat weten blij te zijn met de extra donaties. "Dit is echt hartverwarmend", zegt voorzitter Leo Wijnbelt. "Het gaat hier om enorme aantallen. Het is geweldig om te zien dat verschillende Nederlandse producenten allemaal op hun eigen manier bijdragen om mensen in armoede te helpen."

De koepelorganisatie zegt door de toename van het aantal klanten een tekort aan voedzame producten te hebben. Wijnbelt: "Het Wintercollectief geeft ons de broodnodige duw in de goede richting. We hopen dat het andere bedrijven, groot of klein, over de streep trekt ook bij te springen. Want er is nog veel meer nodig."