De ochtend start lokaal met een enkele mistbank, maar die verdwijnen snel.

De rest van de dag wisselen wolkenvelden en zonnige momenten elkaar af. Vooral in het westen en noorden van het land kan er een enkele bui vallen.

Bij een matige zuidwestenwind stijgt de temperatuur vanmiddag in het noorden naar zo'n 16 graden. In het midden en zuiden van het land wordt het 17 graden.



Vanmiddag is tussen 11.00 uur en 13.00 uur ook een gedeeltelijke zonsverduistering te zien. Je leest er hier meer over.

