De kermis in Houten sluit maandagavond eerder nadat meerdere jongeren zondagavond voor onrust hadden gezorgd. Ook heeft de burgemeester het gebied rondom de kermis in de Utrechtse plaats aangewezen als zogeheten veiligheidsrisicogebied.

De politie mag er nu preventief fouilleren en er geldt een samenscholingsverbod. Ook komt er cameratoezicht.

Zondag staken jongeren zwaar vuurwerk af op de kermis. Even verderop, bij het station, vernielden ze straatmeubilair en gooiden ze stenen op ruiten en naar agenten. De politie moest ingrijpen: vier jongeren van dertien tot zeventien jaar werden aangehouden.

De kermis, die nog tot en met woensdag duurt, gaat maandag om 19.30 uur in plaats van 23.00 uur dicht. Volgens burgemeester Gilbert Isabella kunnen mensen daardoor alsnog met kinderen naar de kermis gaan tijdens hun herfstvakantie.

"De gemeente Houten vindt het ontzettend jammer voor iedereen die er wel de goede zin in had en is niet van plan om de goeden onder de slechten te laten lijden."

Volgens de gemeente wordt de schade van de kermisondernemers op de daders verhaald, als die worden aangehouden. De politie sluit meer aanhoudingen niet uit en is op zoek naar getuigen.

Het gebied rondom de kermis in Houten geldt tot donderdag 11.00 uur als veiligheidsrisicogebied.