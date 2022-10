Onbekenden zijn inzamelingsacties gestart voor de vorige week omgekomen Sanne. De familie van de vrouw zit niet op acties te wachten en heeft het geld niet nodig, laat een woordvoerder aan NU.nl weten. Het is niet duidelijk of oplichters achter de acties zitten.

Eén actie bracht al zeker 2.400 euro in het laatje, melden RTL Nieuws en Omroep Brabant. De initiatiefnemer van die actie zegt in gesprek met de Brabantse omroep dat hij het geld zal terugstorten.

"Deze acties zijn gewoon jammer. Het leidt af van waar het echt om zou moeten gaan: het verdriet verwerken in alle rust", aldus een woordvoerder namens de familie.

Sanne kwam vorige week om het leven nadat ze de tienjarige Hebe maandag had opgehaald bij een dagcentrum. De 26-jarige begeleidster en het meisje kwamen nooit aan in Vught, waar Hebe woont. Hun lichamen werden woensdagavond gevonden in het water bij knooppunt Empel bij Den Bosch. De politie gaat uit van een noodlottig ongeval.

Voor Hebe is wel geld ingezameld. Dat gebeurde in samenspraak met haar ouders. Binnen één dag werd het streefbedrag van 49.000 euro opgehaald.