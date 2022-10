Een Chileense man is in september bijna drie weken lang vastgehouden en mishandeld in een woning in Den Haag. Het slachtoffer is in het ziekenhuis wekenlang behandeld aan brandwonden en een gebroken rug en heup. De politie is op zoek naar de daders.

Volgens het korps werd de man begin september met een auto opgehaald bij station Rotterdam Centraal. Hij was tijdelijk in Nederland vanwege werk. De politie wil niet zeggen in welke sector de man werkzaam is en in welk milieu dit delict zich heeft afgespeeld.

De man wist te ontsnappen door uit een raam te springen vanaf de derde etage van een woning in de Haagse Moerwijk. Daarna wist hij zich zwaargewond aan twee gemeentewerkers vast te klampen. Zij hebben de man naar een politiebureau gebracht.

De politie spreekt van een heftige zaak en roept getuigen op om zich te melden. De daders zijn vooralsnog spoorloos. Het slachtoffer zal nog weken nodig hebben voor zijn herstel.