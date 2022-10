De vier lichamen die zondag en maandag in rivier de Lek nabij Streefkerk (Zuid-Holland) zijn aangetroffen, behoren tot één gezin uit Gouda. Het gaat om een 80-jarige vader, een 69-jarige moeder en twee dochters van 38 en 48 jaar. De politie gaat uit van een noodlottig ongeval.

"We zijn geschokt en verdrietig dat vier Goudse inwoners zijn omgekomen. Onze gedachten zijn bij hun familie en nabestaanden", schrijft de gemeente Gouda maandag. "We danken de hulpdiensten voor hun inzet en willen iedereen vragen terughoudend te zijn tot we van de familie gehoord hebben wat hun wensen zijn."

Het gezin was zaterdagavond op een bruiloft in Rotterdam, maar is daarna niet meer gezien.

De politie meldt dat wandelaars zondag bij de Lek bij Ammerstol één overleden persoon aantroffen. In de loop van de avond werd ook in de Lek bij Bergambacht een lichaam gevonden.

In de nacht van zondag op maandag is de auto gevonden met daarin nog twee lichamen. Het voertuig lag in de Lek, ter hoogte van het buurtschap Bergstoep.