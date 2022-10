Het Openbaar Ministerie (OM) in Noord-Holland verdenkt een groep van zeven personen van het plegen van zeven gewapende overvallen. Een daarvan, een woninginbraak in Berkhout, kostte een 72-jarige man het leven.

Het OM maakt maandag bekend dat de onderzoeken naar deze zeven overvallen worden samengevoegd. De groep zou deze overvallen in wisselende samenstellingen hebben gepleegd. De verdachten zijn zes mannen en één vrouw tussen de 26 en 39 jaar oud.

Volgens het OM gaat het om "zeer ernstige geweldszaken". Zo werd bij een overval in Berkhout, nabij Hoorn, op 14 juni de 72-jarige Sjaak Groot doodgeschoten. In Noord-Scharwoude werd een maand later eveneens het vuur geopend op een bewoner. Dat slachtoffer werd geraakt in de borst, maar overleefde de overval.

De andere vijf onderzoeken gaan over (gewapende) overvallen in de Noord-Hollandse plaatsen De Goorn, Nieuwe Niedorp, Avenhorn en Heerhugowaard. Ook in het Gelderse Dreumel vond zo'n overval plaats. De slachtoffers werden in het holst van de nacht in hun eigen huis overvallen, vastgebonden, toegetakeld en beroofd van waardevolle bezittingen.

Dinsdag is in de rechtbank in Alkmaar een inleidende zitting met een 28-jarige man uit Alkmaar, een 26-jarige man uit Obdam en een dertigjarige man uit Opmeer, die onder meer worden verdacht van de fatale woningoverval in Berkhout.