De politie gaat maandagmiddag opnieuw zoeken naar de twaalfjarige jongen en de man die vrijdag na een aanvaring tussen een snelboot en een watertaxi vlak bij Terschelling vermist zijn geraakt. Volgens een woordvoerder van de Landelijke Eenheid is er bij laagwater goed zicht op de zandbanken.

De politie gaat met twee boten het water op. Ze gaan ervan uit dat de vermisten niet meer in leven zijn en ergens zullen aanspoelen, zo werd al eerder duidelijk. Dat kan afhankelijk van de stroming ook op andere plekken dan Terschelling gebeuren. De lichamen zouden ook kunnen opduiken op zandbanken, vlak bij de vaargeul waar de aanvaring plaatsvond.

Afgelopen weekend hielp vrijwilligersorganisatie Search and Rescue Nederland (SAR Nederland) mee met zoeken. Maandag zijn deze vrijwilligers niet aanwezig. "Als het nodig is, worden we opgeroepen", zegt een woordvoerder van SAR Nederland.

Een woordvoerder van de politie zegt niet te weten of andere schepen maandag aansluiten bij de zoektocht. Eerder hielpen de kustwacht en reddingsmaatschappij KNRM mee.

Oorzaak van het ongeval is nog onbekend

De aanvaring gebeurde vrijdagochtend vroeg. De oorzaak van het ongeluk is nog niet bekend. Bij het ongeval zijn een 46-jarige man uit Sexbierum en een 57-jarige man uit Leeuwarden om het leven gekomen.

Wel is bekend dat beide boten, de Tiger en de Stormloper, veel te snel voeren. De maximumsnelheid in het Schuitengat, waar het ongeluk gebeurde, is 20 kilometer per uur. Vlak voor het ongeval voer de Tiger ongeveer 54 kilometer per uur. De Stormloper had een snelheid van rond de 29 kilometer per uur. Dat blijkt uit data van MarineTraffic die NU.nl heeft ingezien.