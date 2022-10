Het aantal vluchtelingen dat volgend jaar asiel aanvraagt in Nederland, gaat naar verwachting met duizenden stijgen, schrijft NRC op basis van interne documenten. De toename zorgt voor nog meer werk voor de toch al drukbezette Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

In heel 2023 gaan waarschijnlijk meer dan 50.000 mensen asiel aanvragen. Vorig jaar waren dat er zo'n 35.000 en dit jaar staat het aantal aanvragen al op 34.613.

De IND geeft in het interne document aan dat er niet genoeg capaciteit is om nog meer aanvragen te verwerken. De wachttijd loopt op dit moment ook al op, mede doordat asielbesluiten ingewikkelder en uitgebreider zijn geworden. Er is daarnaast niet genoeg personeel om dit te verwerken. De dienst is druk bezig met het werven van extra mensen.

Om de hoeveelheid aanvragen zo goed mogelijk te kunnen verwerken, kreeg de IND sinds eind september negen maanden langer de tijd om dit te doen. Asielzoekers horen nu gemiddeld binnen negen maanden of ze mogen blijven, terwijl dat er maximaal vijftien mogen zijn. De dienst denkt wel dat de gemiddelde beslistermijn de komende tijd verder toe gaat nemen.

De toename betekent niet alleen meer druk op de IND. Het ministerie verwacht namelijk ook een toename van het aantal mensen dat mag blijven. Zo komen er waarschijnlijk meer vluchtelingen uit landen als Syrië, Afghanistan en Turkije, en deze mensen mogen vaak blijven.

In dat geval moet het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) nog meer opvangplekken regelen. Die plekken zijn er nu al niet: al maandenlang worden asielzoekers opgevangen op (crisis)noodopvanglocaties.