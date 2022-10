In de rivier de Lek bij Streefkerk (Zuid-Holland) zijn zondag en maandag vier overleden personen aangetroffen. Dat bevestigt een woordvoerder van de politie na berichtgeving van Rijnmond. Het gaat mogelijk om een sinds zaterdag vermist gezin uit Gouda.

De politie heeft ook een auto aangetroffen. Twee lichamen zijn in het voertuig gevonden, de andere twee daarbuiten. De toedracht wordt nog onderzocht, maar Rijnmond schrijft dat het gezin waarschijnlijk door een noodlottig ongeval om het leven is gekomen.

Het gezin was zaterdagavond op een bruiloft in Rotterdam, maar is daarna niet meer gezien. Volgens de regionale omroep gaat het om een vader, een moeder en twee meerderjarige dochters uit Gouda.

Het lichaam van een vrouw is zondag gevonden in de rivier. De lichamen van de drie anderen, twee vrouwen en een man, zijn maandagochtend aangetroffen.

De identiteit van de aangetroffen personen moet nog worden vastgesteld, meldt de politiewoordvoerder.