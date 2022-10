Een groep jongeren heeft zondagavond voor onrust gezorgd op de kermis en bij het station van de Utrechtse plaats Houten. Ze staken onder meer zwaar vuurwerk af, waarop de kermis vroegtijdig werd gesloten. Vier jongeren zijn aangehouden, meldt een woordvoerder van de politie.

Nadat de jongeren op de kermis vuurwerk hadden afgestoken, gingen ze naar het station van Houten. Daar vernielden ze straatmeubilair en gooiden ze stenen richting ruiten en agenten.

De politie besloot in te grijpen en even na 23.00 uur was het weer rustig in Houten. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt.

Vorige week staken jongeren ook vuurwerk af op de kermis in de Amsterdamse wijk Osdorp. Ook daar werd besloten de kermis eerder te sluiten, maar daardoor keerde de rust niet terug.

Toen het voor de derde dag op rij onrustig was, besloot de mobiele eenheid (ME) van de politie dinsdagavond in te grijpen. Meer dan twintig mensen werden opgepakt.