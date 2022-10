Het blussen van de brand op de woonboulevard in Delft gaat nog uren duren, verwacht de brandweer. Tientallen bewoners hebben zondagavond tijd doorgebracht op het gemeentehuis, omdat de rook richting hun woningen trok. Zij mogen weer terug naar huis.

Van een gedwongen ontruiming was geen sprake, maar het was wel een dringend advies aan de bewoners van drie complexen in de buurt van woonboulevard Leeuw&stein. Er zijn geen schadelijke stoffen in hun woningen gemeten, meldt de brandweer.

Zondag aan het eind van de middag brak een grote brand uit in een van de winkels op de meubelboulevard. Ook de panden eromheen werden uit voorzorg ontruimd.

De brand is lastig te blussen, vertelt een woordvoerder van de brandweer. Het vuur zit in het dak en ook het weer zit niet mee. Vanwege onweersbuien die overtrokken moest de brandweer de manier van blussen veranderen.

De materiële schade is groot, maar over de precieze omvang kan de brandweer nog niks zeggen.