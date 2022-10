Vanwege een grote brand op woonboulevard Leeuw&Stein in Delft zijn zondag meerdere winkels ontruimd, meldt de brandweer.

De brand brak zondag aan het eind van de middag uit in een van de winkels die er zijn gevestigd. Het is niet duidelijk hoe de brand is ontstaan en of er gewonden zijn gevallen.

De brandweer is met veel mensen en materieel uitgerukt. Ook controleren brandweerlieden of alle panden leeg zijn.

Uit voorzorg is de brandweer ook tot ontruiming van de winkels ernaast overgegaan, vertelt een woordvoerder. Hij zegt dat het er behoorlijk druk is en roept iedereen op de hulpdiensten de ruimte te geven.

De zwarte rookwolken die uit het brandende gebouw komen trekken over Delft, maar ook over Rijswijk en Den Haag. De hulpdiensten hebben een NL-Alert verzonden om mensen in de omgeving te waarschuwen.

Mensen die last hebben van de rook, wordt geadviseerd ramen en deuren te sluiten en de mechanische ventilatie uit te schakelen. Op beelden op sociale media is een flinke rookontwikkeling te zien.