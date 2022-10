De afgelopen dagen was het warm voor de tijd van het jaar en aankomende week is dat niet anders. In de loop van de week stijgen de temperaturen zelfs verder, mogelijk tot ruim 20 graden. Dat meldt Weerplaza.

De week begint maandag met veel wind. Vooral in de kustgebieden en op het IJsselmeer kunnen de windvlagen krachtig zijn, maar ook boven land kan het flink gaan waaien. Wel is het dan vrij warm: pakweg tussen de 15 en 18 graden.

Vanaf dinsdag is er nog warmer weer in aantocht en vooral in de tweede helft van de week is dat te merken.

Op donderdag en vrijdag is het volgens Weerplaza "zeer realistisch" dat we te maken krijgen met maximale temperaturen van rond de 20 graden. In de zuidelijke provincies ligt dit zelfs nog tot twee graden hoger.

Het warme weer is uitzonderlijk, want de gebruikelijke maxima voor deze tijd van het jaar liggen tussen de 12 en 15 graden.

Naast warm wordt het deze week ook overwegend droog. Of deze lijn zal worden doorgezet komend weekend is nog onzeker, maar er zijn signalen dat dit weer ook dan aanhoudt.