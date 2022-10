Een tweejarige jongen die zaterdag ernstig gewond raakte door een ongeval met een crossmotor in het Groningse dorp Marum is overleden. Dat meldt RTV Noord zondag op basis van de familie van het slachtoffer.

Bij het ongeluk raakten ook de 35-jarige vader van het kind en de negentienjarige bestuurder van de motor gewond. De situatie van de 35-jarige man is ernstig maar hij maakt het naar omstandigheden goed. De bestuurder van de motor is er minder slecht aan toe. De slachtoffers zouden nog in het ziekenhuis liggen.

Zowel het tweejarige kind als de 35-jarige man komt uit de Friese gemeente Tietjerksteradeel. De motorcrosser komt uit gemeente De Fryske Marren.

Het ongeluk gebeurde zaterdag rond 14.30 uur op een motorcrossterrein. Volgens RTV Noord kwam de motorrijder bij een sprong naast de baan terecht. Op die plek bevonden zich de man en het jongetje. Het kind ving de zwaarste klap op.

Een woordvoerder van de politie laat weten nog niets te kunnen zeggen over de toedracht van het ongeluk. "Daar wordt momenteel uitgebreid onderzoek naar gedaan." De woordvoerder laat weten dat er onder meer met getuigen wordt gesproken en meldt dat het onderzoek waarschijnlijk veel tijd kost.

Voorzitter Henk Hulshoff van Motorclub Marum zei tegen RTV Noord dat het gaat om het ernstigste ongeluk dat ooit op de baan heeft plaatsgevonden. Hij betuigde zijn medeleven aan de familie van de slachtoffers.