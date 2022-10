Een 31-jarige man uit Breda is zaterdagavond op nog onbekende wijze vanuit een rijdende bestelbus op het wegdek terechtgekomen. Later overleed hij in het ziekenhuis, meldt de politie zondag. Zijn vriendin, een 34-jarige vrouw uit Breda die ook in de bus zat, is aangehouden.

Rond 22.30 uur zaterdagavond zag een automobilist op de Bredaseweg ter hoogte van Rijsbergen een gewonde man naast een bestelbus op het wegdek liggen. De man is na het inschakelen van de hulpdiensten naar het ziekenhuis gebracht. Daar overleed hij later.

Omdat onduidelijk is wat er precies is gebeurd en wie de bestelbus tijdens het incident bestuurde, is de vrouw aangehouden. Een woordvoerder van de politie laat weten dat ze alle scenario's nog openhouden en onderzoeken.

Om inzicht te krijgen in wat er precies is gebeurd, zoekt de politie naar dashcambeelden. Mensen met zo'n camera in de auto die even voor 22.30 uur in de omgeving van de Bredaseweg reden, worden opgeroepen zich bij de politie te melden.