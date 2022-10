De elfjarige jongen, voor wie eerder op zaterdag een amber alert werd verstuurd, is in goede gezondheid gevonden in Den Haag. Dat maakte de politie iets na middernacht bekend. Er wordt nog onderzoek gedaan naar wat er precies is gebeurd.

De jongen werd vrijdagmiddag voor het laatst gezien aan de Fluitenbergstraat in Den Haag, dichtbij het Zuiderpark. Hij vertrok daar om 15.00 uur bij zijn school, maar kwam niet thuis aan.

De elfjarige jongen werd rond middernacht alleen op straat in Den Haag aangetroffen, aldus een woordvoerder van de politie. Waar precies wil hij niet kwijt omdat het onderzoek nog in volle gang is. "We willen uiteraard weten waar hij heeft verbleven en gaan hierover met hem in gesprek", aldus de woordvoerder.

Een ooggetuige zou hem zaterdagmiddag hebben gezien in het winkelcentrum Mall of the Netherlands in Leidschendam. Hij werd daar niet gevonden, maar de politie zocht wel uit hoe geloofwaardig de melding was.

Een amber alert wordt verstuurd wanneer de politie een vermissing van een kind heel serieus neemt. De politie maakte zich "ernstig zorgen" over het leven van de jongen uit Den Haag, zei een woordvoerder eerder. Er werd een grote zoekactie door een rechercheteam opgezet in Den Haag en omstreken. De politie bedankt iedereen voor de tips die zijn binnengekomen.

Eerder deze week amber alert voor Hebe

De laatste keer dat een amber alert uitging, was afgelopen week toen de tienjarige Hebe uit Vught niet thuis was gekomen. Na een dagenlange zoektocht werden het gehandicapte meisje en haar 26-jarige begeleidster Sanne levenloos gevonden in een zwarte Kia Picanto in het water bij knooppunt Empel (A59/A2) bij Den Bosch. De politie gaat uit van een noodlottig ongeval.