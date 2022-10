De Landelijke Eenheid van de politie heeft de zoekactie op het water bij Terschelling gestopt vanwege de invallende duisternis. Ook zaterdag was er geen spoor van het vermiste twaalfjarige kind en een volwassen man. Zij raakten te water na het ongeluk tussen een snelboot en een watertaxi vrijdag.

De politie zette onder meer sonarapparatuur in voor de zoektocht. Sonar is een techniek die gebruikmaakt van geluid om onder water te navigeren of andere voorwerpen te detecteren.

De Landelijke Eenheid van de politie laat op Twitter weten dat zondag onder meer op het water verder wordt gezocht naar de vermisten.

Eerder op de dag staakte Search and Rescue Nederland (SAR) de zoektocht al. Een team van de vrijwilligersorganisatie was met 23 mensen aanwezig op het eiland om te helpen bij de zoektocht.

De SAR-vrijwilligers reden langs de stranden met quads en zetten twee drones in. Ook liepen mensen langs de kust om te zoeken naar de lichamen van de vermisten. De kustwacht liet eerder weten dat de kans erg klein is dat zij nog in leven zijn.

Het SAR-team keert zondag niet terug, omdat er geen plek meer is op de boot voor de mensen en het materieel van SAR.