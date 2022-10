De politie heeft zaterdag een amber alert verstuurd voor een vermiste jongen van elf jaar in Den Haag. Jayden, wiens eigenlijke voornaam Brock is, is vrijdag na school voor het laatst gezien in de stad.

Jayden kwam van school en is niet thuisgekomen, zegt een woordvoerder van de politie. "We maken ons ernstig zorgen om het leven van het kind."

De jongen is rond 15.00 uur voor het laatst gezien op de Fluitenbergstraat. Hij heeft een slank postuur en donkerblond haar.

Hij droeg op de dag van zijn verdwijning een zwarte jas met bontkraag en zwart-witte schoenen van Nike. De jongen had een grijze damesfiets mee.

Mensen die Jayden hebben gezien en/of tips hebben voor de politie, wordt gevraagd om de opsporingstiplijn te bellen via 0800-6070.