Zaterdagochtend heeft in de provincie Groningen een aardbeving met een kracht van 2.2 plaatsgevonden. Het epicentrum was bij Wirdum, meldt het KNMI.

De aardbeving deed zich voor om 10.14 uur, op een diepte van 3 kilometer. Dat is voor aardbevingen erg ondiep: de meeste natuurlijke aardbevingen vinden plaats op zo'n 20 tot 100 kilometer diepte. Het gas in Groningen zit op 3 kilometer diepte in de grond, in zandsteen.

Op Twitter meldden verschillende mensen dat ze de aardbeving hebben gevoeld. Er wordt gesproken van een "flinke dreun" en volgens sommigen was een harde knal te horen.

Eerder deze maand vond de zwaarste aardbeving van het jaar plaats in Wirdum, met een kracht van 3.2. Na de beving zijn 191 schademeldingen gedaan bij het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG). De zwaarste beving ooit gemeten in Groningen was op 16 augustus 2012, bij Huizinge. Die had een kracht van 3.6.