Een veerboot en een watertaxi botsten vrijdagochtend op elkaar bij Terschelling. Zeker twee mensen kwamen om. Twee anderen zijn nog vermist. Ook raakten vier mensen gewond. Dit is wat we toe nu toe weten over het dodelijke ongeluk op de Waddenzee.

Het ging om een aanvaring tussen snelboot Tiger van veerdienst Rederij Doeksen en de Stormloper, een af te huren watertaxi. Het ongeluk gebeurde rond 7.15 uur in het Schuitegat, een vaargeul ten zuidwesten van Terschelling.

Door de botsing kwamen meerdere inzittenden van de watertaxi in het water terecht. Twee van hen kwamen om het leven. Het gaat om een 57-jarige man uit Leeuwarden en een 46-jarige man uit Sexbierum. Beide plaatsen liggen in Friesland.

Een andere man en een twaalfjarig kind zijn sinds het ongeluk vermist. De andere vier mensen die op de boot zaten, zijn gered. Zij raakten wel gewond. Eén van hen is zwaargewond. De watertaxi zelf zonk.

Op de Tiger raakte niemand gewond. De veerboot zelf had schade, maar kon op eigen kracht doorvaren. Er liep water in de catamaran, maar dat kwam niet verder dan een deel van de romp van het schip. Halverwege de ochtend kwam de boot aan in de Friese havenstad Harlingen. Daar werden de eenentwintig passagiers en zes bemanningsleden opgevangen.

De snelboot Tiger. De snelboot Tiger. Foto: ANP

De zoektocht naar de twee vermisten gaat zaterdag door. Een boot van het Landelijk Team Onderwaterzoekingen (LTOZ) van de politie is daarbij betrokken. Ook heeft de politie de beroeps- en pleziervaart op de Waddenzee gevraagd uit te kijken naar de vermisten. Ook op de stranden zijn zoekacties. Daar zouden de vermiste personen eventueel kunnen aanspoelen.

Hulpdiensten hebben geen hoop meer dat de vermisten levend worden teruggevonden. De temperatuur van het zeewater is laag en de stroming is sterk. De getijden en de stroming maken het zoeken naar de vermisten erg lastig.

De oorzaak van de botsing is nog onbekend. Wel is duidelijk dat zowel de Tiger als de Stormloper allebei veel te hard voeren. De maximumsnelheid in het Schuitegat is 20 kilometer per uur. Vlak voor het ongeluk voer de Tiger ongeveer 54 kilometer per uur. De Stormloper voer rond de 29 kilometer per uur. Dat blijkt uit data van botensite Marinetraffic.com die NU.nl inzag.

61 Burgemeester over aanvaring bij Terschelling: 'Eiland is in rouw'

Doeksen vaart normaal door de gewone vaargeul. Maar de route door het Schuitegat is een stuk korter. Dat scheelt dure brandstof, en juist daarmee worstelt de rederij momenteel.

Doeksen en de gemeente Terschelling vroegen dinsdag nog om verlichting op de boeien in het Schuitegat, net als op de hoofdvaarroute. Dat zou het navigeren makkelijker maken. Vanwege het gebrek aan verlichting varen Doeksen-schepen normaal niet door het Schuitegat als het donker is. Waarom de kapitein van de Tiger er vrijdag voor koos om dit voor zonsopgang toch te doen, is niet bekend.

De kapiteins van de twee schepen en de stuurman van de Tiger werden na de botsing gearresteerd. Dat is een standaard procedure bij zo'n ongeval. De politie heeft het drietal gehoord. Daarna mochten zij naar huis. De politie kan nog niet zeggen waarvan zij verdacht worden. Dat hangt af van wat er uit het onderzoek naar het incident komt. Dat onderzoek is momenteel nog in volle gang. Onder andere de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) helpt daarbij.