De twee mensen die vrijdag omkwamen bij het bootongeluk op de Waddenzee zijn een 46-jarige man uit Sexbierum en een 57-jarige man uit Leeuwarden, meldt de politie zaterdag. Een volwassen man en een kind van twaalf worden nog vermist, naar hen wordt ook zaterdag weer gezocht.

Voor de zoekactie is het Landelijk Team Onderwaterzoekingen van de politie op het water aan het zoeken naar het tweetal. Volgens een woordvoerder van de Landelijke Eenheid is het een ingewikkelde zoektocht door de sterke stroming, wind en golven. "We vragen daarom ook aan beroepsvaart en pleziervaart of mensen goed kunnen kijken of ze iets aantreffen." Ook bewoners van omliggende Waddeneilanden is gevraagd of ze iets op het strand zien.

Daarnaast zoeken 23 vrijwilligers van Search and Rescue Nederland (SAR) op Terschelling mee naar de vermiste opvarenden. Zij gaan langs de stranden rijden met quads. Ook lopen er mensen langs de waterlinie en zetten ze twee drones in.

Vrijdag zei een woordvoerder van de kustwacht tegen NU.nl dat de kans klein is dat de twee slachtoffers nog in leven zijn. Dat baseerde het kustwachtcentrum onder meer op de lage temperatuur van het zeewater.

De kapiteins van de twee schepen die bij het ongeluk betrokken waren, zijn na het verhoor op zaterdagochtend heengezonden. Ook de stuurman van de snelboot is verhoord. De drie zijn nog verdachten in het onderzoek naar het fatale ongeluk.